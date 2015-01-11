Полицейские проводят профилактические беседы со школьниками и студентами Озерского городского округа

В рамках второго этапа оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2021» сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели профилактические беседы с учащимися МБОУ СОШ №30 и студентами Озерского Государственного колледжа искусств.

Сотрудники полиции рассказали подросткам о проблеме наркомании и употребления алкогольных напитков, возникновении зависимости и вреда здоровью, разъяснили виды уголовной и административной ответственности и привели примеры из практики.

Также инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напомнили учащимся о вреде электронных сигарет, курительных смесей, снюсов, психотропных и токсичных веществ.

Сотрудники полиции разъяснили, как следует вести себя в различных ситуациях, в том числе в случаях, когда предлагают купить или употребить запрещенные вещества или лекарственные препараты.

В рамках встречи инспекторы призывали подростков быть ответственными за себя и за свои поступки, а также вести здоровый образ жизни.