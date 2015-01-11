Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.11.2021 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 18 ноября
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 14 0 С
• атмосферное давление 744 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 75 %
• ветер Сев-зап 2-4 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Луначарского 1 с 8.30 до 17 часов
Монтажников 52-2п, Луначарского 13-6п, Дзержинского32-4п, Верхняя 6 с 9 до 12 часов
К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов
Октябрьская 25 с 9 до окончания
Дзержинского 63-4,5п-ды с 10 до 13 часов
Луначарского 15-3п с 12 до 16 часов
2 В сетях электро-снабжения Плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Монтажников 52-2п, Луначарского 3-4п, Дзержинского32-4п, Верхняя 6 с 9 до 12 часов
Дзержинского 56-8п, К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов
Дзержинского 63-4,5п-ды с 10 до 13 часов
К.Маркса 26 с 10 до 14 часов
Луначарского 15-3п с 12 до 16 часов
Гайдара 10-1,2п-ды с 12 до 17 часов
Монтажников 34-1п с 13 до 15 часов
Вниманию жителей округа!
На водоемах округа начался ледостав. Не выходите на тонкий неокрепший лед! Соблюдайте правила безопасного поведения на льду в осенне-зимний период.
Убедительная просьба к родителям!
Не допускайте детей на лед!
Проведите разъяснительную беседу со своими детьми об опасности, которую таит в себе тонкий лед, что поможет предотвратить беду.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду, немедленно звоните 112.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 18 ноября 2021 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 16-21°, в горах и низинах до минус 26°, днем минус 7-12°, в низинах до минус 16°.
НЯ: не прогнозируется.
ОЯ: не прогнозируется.
3.2. Техногенные ЧС:
3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 243 сообщения.