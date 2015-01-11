ГИБДД ищет очевидцев!

В период времени с 16.00 часов 10 ноября до 09.00 часов 12 ноября, во дворе дома № 30 по б. Гайдара, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Мазда - 3». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 15.00 часов 11 ноября до 08.30 часов 13 ноября, на неохраняемой стоянке у дома № 1 по ул. Мира, в поселке Метлино, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Дэу Нексия». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск