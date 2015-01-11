2021-11-19YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков: «Округ всегда готов к диалогу с инвесторами» Глава округа принял участие в круглом столе «Закрытые города – открытые возможности в целях развития», на котором шла речь о реализации проектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных в городах присутствия «Росатома».

Дискуссия, организованная АО «Атом-ТОР», прошла на площадке Центра «Мой бизнес» в Челябинске 16 ноября. Как улучшить инвестиционный климат в регионе? Какая поддержка сегодня существует для предпринимательских инициатив? Эти и другие вопросы стали главными в ходе обсуждения.

Как рассказал генеральный директор управляющей компании «Атом-ТОР» Николай Пегин, общий объём инвестиций резидентов в восьми ТОСЭР в шести регионах превысил 1,2 млрд, из них 220 млн вложено компаниями, реализующими проекты на ТОСЭР «Озерск» и «Снежинск» в Челябинской области. Объем заявленных по соглашениям инвестиций на этих двух преференциальных площадках составляет почти миллиард рублей. Сегодня здесь работает девять резидентов.

По словам заместителя директора департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Карена Малхасяна, о проектах ТОСЭР, созданных в городах присутствия «Росатома», можно говорить, как о состоявшихся:

- Мы уже больше думаем не о привлечении новых резидентов, а о том, как создать условия, когда соседство одних резидентов с другими будет приносить дополнительные эффекты. Мы задумываемся о инжиниринге площадок, более эффективной их компоновки. Госкорпорация рассматривает ТОСЭР как один из ключевых инструментов развития территорий.

Заместитель Губернатора Челябинской области Егор Ковальчук подчеркнул, что на сегодняшний день потенциал ТОСЭР в Челябинской области далеко не исчерпан:

- У нас есть территории, производственные мощности, энергетические ресурсы, есть кадровый потенциал. Для региона закрытые административно-территориальные образования, тем более совмещенные с территориями опережающего развития, это однозначно точки роста.

Основной блок информации на круглом столе касался развития нового бизнеса в территориях присутствия «Росатома» в разрезе региональной политики. Челябинская область совместно с Госкорпорацией ставят амбициозную задачу – увеличить к 2030 году объем инвестиций на 70%. Не случайно, в центре внимания оказались города Озерск и Снежинск, имеющие статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Именно здесь сегодня созданы самые благоприятные преференции для реализации инвестпроектов. ТОСЭР «Озерск» является общепризнанным лидером в плане привлекательности для предпринимателей.

- На круглом столе проходило неформальное общение,

- отметил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. - Был явно виден активный интерес к развитию различных направлений бизнеса в Озерском городском округе, в том числе и в ТОСЭР: на сегодняшний день у нас работают шесть резидентов и с семью идут переговоры. Для их размещения мы предлагаем площадки на территории ЗАТО - как в пределах охраняемой зоны, так и за ее пределами.

На круглом столе мы представили Озерск не только с точки зрения привлекательности развития бизнеса, но и рассказали о высоком уровне среднего образования в округе, комфортной для проживания городской среде, о качественном дополнительном образовании. Эти факторы также могут привлечь инвесторов.

В работе круглого стола приняли участие более 30 региональных компаний и бизнес-объединений, из Озерска была самая многочисленная делегация. Приятно было видеть знакомые лица.

Важно, что создаются инструменты сопровождения и последующей поддержки бизнеса по продвижению выпускаемой продукции. Если у потенциальных инвесторов будет заинтересованность в реализации каких-либо проектов, то округ всегда открыт к диалогу. Как пример, один из инвесторов, присутствовавших на круглом столе, в интервью сказал: «Я начал практически с нуля. Главное, ничего не бояться, верить в себя, а помощь оказывалась постоянно и методично».

Помимо очного участия организаторы круглого стола обеспечили работу площадки в режиме онлайн. Во время прямой трансляции сессии все желающие могли задать свои вопросы.

С докладами перед аудиторией выступили: директор Департамента поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» Дмитрий Байдаров, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова, Директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков, руководитель направления инвестиционного развития Центра «Мой Бизнес» Ольга Алейникова, глава Озёрского городского округа Евгений Щербаков, глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин, глава города Трехгорный Евгений Сычев, а также представители компаний, реализующих проекты на ТОСЭР «Озерск».

Подводя итоги, организаторы мероприятия отметили, что им удалось собрать необходимую фактуру для дальнейшей целенаправленной работы. Кроме этого, было подписано Соглашения о сотрудничестве в сфере привлечения инвесторов между «Атом-ТОР» и Фондом развития предпринимательства Челябинской области.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-19YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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