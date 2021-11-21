Мошенники обманывают южноуральцев под видом Уралэнергосбыта

В Челябинской области активизировались частные фирмы, представители которых обманывают жителей под видом сотрудников Уралэнергосбыта, – они снимают еще действующие электросчетчики и устанавливают новые по завышенной цене.

Каждый раз частники орудуют по одой и той же схеме – приезжают в один из городов области, раскидывают по почтовым ящикам липовые уведомления об окончании срока действия счетчиков, совершают поквартирный обход, представляясь сотрудниками Уралэнергосбыта, и требуют срочно заменить прибор учета.

Лже-электрики ссылаются на федеральный закон и запугивают большими штрафами. За свои услуги берут 5 тыс. рублей. После установки счетчика выдают акт, подписанный с двух сторон. В документах согласие на замену и подпись потребителя, что к качеству выполненных работ претензий не имеет. Когда люди понимают, что их обманули, вернуть деньги уже невозможно. Факты досрочной замены приборов учета за последний месяц зафиксированы в Каслях, Кыштыме и Копейске.

«Уралэнергосбыт обращает внимание, что подобного рода фирмы не имеют к гарантирующему поставщику никакого отношения. Энергосбытовая компания никогда не занималась коммерческой установкой приборов учета. К тому же с 1 июля 2020 года замена счетчиков производится бесплатно. В многоквартирных домах приборы учета устанавливаются силами гарантирующего поставщика, в частных домах – сетевой организацией», – сообщили в ООО «Уралэнергосбыт».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в компании напоминают:

межповерочный интервал прибора учета указан в паспорте счетчика, в квитанции и в личном кабинете Уралэнергосбыта, в течение этого срока прибор учета является действующим;

о его выходе из межповерочного интервала гарантирующий поставщик уведомит заранее в квитанции;

после окончания межповерочного интервала проводится поверка счетчика;

прибор учета необходимо менять только в случае неисправности.

«Обращаем внимание, что проверку прибора учета могут осуществлять только сотрудники энергосбытовой, сетевой или управляющей компании. Если к вам постучали в дверь и представились контролерами, попросите удостоверение и внимательно прочитайте название организации, в том числе и на печати. Если вам предлагают поменять счетчик, позвоните на горячую линию, уточните, проводится ли проверка приборов учета по вашему адресу, уточните срок поверки. Если нам важно донести информацию до потребителя, мы напишем об этом в квитанции. Получив сообщение на клочке бумаге о срочной замене прибора учета, будьте уверены, это мошенники», – предостерег первый заместитель гендиректора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.+

Обратиться за поверкой или заменой прибора учета абонент может через интернет-приемную, по единому телефону 8-800-2222-500 или написать в чаты гарантирующего поставщика (на сайте, в Вайбере, Телеграме, ВКонтакте).

https://dostup1.ru/society/Moshenniki-obmanyvayut-yuzhnouraltsev-pod-vidom-Uralenergosbyta_143722.html