Последняя афиша ноября!

Последние деньки осени 2021! И вот уже через несколько дней в свои права вступит волшебная зима!

Заряжайтесь позитивными эмоциями вместе с нашей афишей!

Все входные:

С 10:00 до 17:00, глк "Егоза"

- Трасса для начинающих (нижняя часть трасса спортивная)

- Малый подъёмник.

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

Стадион "Труд" с 27 ноября 2021 г.

График работы хоккейных кортов: понедельник, вторник - выходной

Прокат: ср, чт, пт, – 12.30-21.00; сб, вс 10.00-21.00

Заточка коньков: ср, чт, пт – 13.00-18.00 ; сб, вс – 13.00-19.00

Верхний корт: ср, чт, пт, сб, вс– 10.00 -21.00

Нижний корт: ср, чт, пт – 10.00-15.00 ; сб 10.00-14.00 вс 18.00-20.00

«Авангард» п. Татыш с 27 ноября 2021г.

Хоккейный корт: ежедневно - 9.00-21.00

«Энергетик» п. Новогорный с 04 декабря 2021 г

Хоккейный корт: ежедневно - 10.00-21.00

Суббота, 27-ое ноября

С 10 до 16.00 Городской музей

В первом зале продолжается персональная выставка Алёны Ивановой «Необычное в привычном: открывая секреты», посвященная посвящена двум оригинальным видам творчества Алёны Ивановой: миниатюре оригами и дизайну моделей нарядов-образов для кукол.

Во втором зале продолжается экспонирование выставки "Не расстанусь с комсомолом!" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала – история южноуральского комсомола. Она ярко проиллюстрирована архивными фотографиями, запечатлевшими наиболее яркие страницы прошедшей социалистической эпохи.

Вход свободный

График работы музея:

Пн.-чт. с 10.00 до 19.00

Пт. с 10.00 до 18.00

Сб. с 10 до 16.00

11.00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую лисичку", 5+

18.30, 27-го и 28-го ноября! Театр драмы и комедии "Наш дом"

ПРЕМЬЕРА!

"ПАННОЧКА"

Спектакль контрастов. Тихая идиллия украинского вечера сменяется ледяным кошмаром проклятой церкви, веселая казацкая пирушка переходит в ночной шабаш ведьмы и темных сил.

Спектакль по пьесе «Панночка», написанной известным драматургом Ниной Садур по произведению Николая Гоголя «Вий» в 1985 году.

Воскресенье, 28-ое ноября

11.00, Театр кукол "Золотой петушок"

"Крошка енот и тот, кто сидит в пруду", 5+

А также приходите на выставку шедевров «50 счастливых мам и бабушек»!

11.00, Театр драмы и комедии "Наш дом"

«Я НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ!» И.Костерина

Страшно интересная история о том, как стать храбрым (0+)

12.00, ДК "Маяк"

Театрализованное представление «День маминых забот», посвященное Дню матери.

Зрители увидят веселую историю по мотивам известной сказки «Волк и семеро козлят» с участием коллектива ведущих «Классики» и детских творческих коллективов МБУ «КДЦ».

15.00, ДК "Строитель"

Праздничный концерт «Цветы для мамы», где маленькие звездочки выразят все самые добрые эмоции и покажут свои таланты для любимой мамочки.

Материал подготовила Александра Лебедева.