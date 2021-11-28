2021-11-29YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске определён победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года–2021» 26 ноября в управлении образования состоялось торжественное награждение участников и победителей традиционного конкурса профессионального педагогического мастерства. Конкурсантов поздравили глава округа Евгений Щербаков, его заместитель Олег Ланге, члены жюри и руководители образовательных организаций.

С 1 по 24 ноября в образовательном пространстве округа проходил традиционный муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2021». Конкурс проводился по трём номинациям: «Педагогический дебют в дошкольном образовании» (для педагогов дошкольных образовательных организаций), «Воспитать человека» (для педагогов образовательных организаций), «Педагогический дебют» (для педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет).

В номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» приняли участие:

Ольга Жук, инструктор по физической культуре детского сада № 26;

Аида Даулеткалиева, воспитатель детского сада №58;

Екатерина Афанасьева, воспитатель детского сада № 55;

Мария Летунова, воспитатель детского сада № 10.

В номинации

«Воспитать человека» приняли участие:

Елена Фомина, учитель начальных классов школы №36,

Екатерина Копылова, учитель начальных классов школы №27,

Ольга Коровина, педагог организатор ДТДиМ.

В номинации «Педагогический дебют» для педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет приняли участие:

Нелли Вербицкая, педагог дополнительного образования школы №32;

Татьяна Ноговицына, учитель русского языка и литературы школа №38;

Диана Федоренко, учитель русского языка и литературы школы №30;

Анжелика Тухватуллина, учитель математики школы №25.

Напомним, что муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в Озерском городском округе проводится 13 лет с 2008 года. В этом году, в связи с ограничительными мероприятиями, награждение прошло в более камерном варианте. Церемония проводилась в актовом зале управления образования в три этапа, соответствующих номинациям. И хотя в этом году гостей, зрителей и сценических номеров не было, но чествование победителей не стало менее торжественным, волнительным и приятным для участниц.

По традиции с приветственным словом к участницам обратился глава округа Евгений Щербаков:

– Я поздравляю всех участниц и организаторов этого непростого мероприятия. В конкурсе нет проигравших, здесь только победители. Я считаю, что для молодых специалистов очень важна атмосфера в педагогических коллективах. Очень радует то, что в образовании много молодёжи, молодые специалисты приходят в школу, и это заслуга всего педагогического сообщества.

Номинацию «Педагогический дебют в общеобразовательных организациях» Евгений Щербаков назвал одной из важнейших:

– Уважаемые участницы, за вами будущее. Вы должны помнить, что озерское образование одно из лучших в Челябинской области, мы всегда гордимся успехами и достижениями наших детей, которые невозможно представить без замечательных педагогов. Я желаю вам успехов. Вы выбрали значимую профессию, она вечная и будет всегда востребована. Сегодня мы очень гордимся вами, всегда сохраняйте этот задор и энтузиазм, с которым вы пришли в школу, пронесите этот заряд через всю свою жизнь и передайте его своим ученикам.

Конкурс – это серьезное профессиональное состязание, марафон педагогических идей и мыслей, которое требует серьезной подготовки как со стороны участников и их группы поддержки, так и со стороны организаторов конкурса. В рамках конкурсных мероприятий участницам необходимо было продемонстрировать нестандартность, образность, логичность, глубину мышления, и многие другие качества, необходимые современному педагогу. Как подчеркнули организаторы, всех участниц объединяет творческий подход к своему делу, неиссякаемая энергия, сила воли в достижении поставленных целей и любовь к профессии.

В ходе торжественного мероприятия к конкурсанткам обратилась начальник управления образования Любовь Горбунова:

– Конкурс «Педагог года» традиционно считается визитной карточкой одарённых, талантливых и неординарных педагогов. Конкурс 2021 года ещё раз это подтвердил. Вы действительно показали себя самыми высокими профессионалами, спасибо вам за это. Любой конкурс – явление сложное, многогранное, динамичное. Много талантливых и сильных педагогов, и надо стараться изо всех сил, чтобы заметили именно тебя.

В этот день неоднократно звучали слова о том, что конкурсные испытания – это всегда работа не только самой участницы, но и её группы поддержки, а зачастую и всего коллектива школы. Во время всего конкурса вместе с участницами волновались, огорчались и радовались, поддерживали их коллеги – педагоги и, конечно, руководители. Поэтому по традиции в ходе церемонии руководители школ вручили конкурсанткам «директорские» букеты. Также дипломами были отмечены члены жюри и представители образовательных организаций, которые стали площадками для конкурсных испытаний.

По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:

«Педагогический дебют в дошкольном образовании» – Аида Даулеткалиева, воспитатель детского сада №58,

«Воспитать человека» – Ольга Коровина, педагог дополнительного образования ДТДиМ,

«Педагогический дебют для педагогов общеобразовательных организаций» – Татьяна Ноговицына, учитель русского языка и литературы школы №38.

В этот день всем участницам и победителям были вручены дипломы и букеты цветов, многочисленные подарки от социальных партнёров. По традиции победитель муниципального этапа представляет округ на региональном этапе. В 2022 году Озерский городской округ на уровне области будет представлять школа №38 и её представительница, победитель муниципального этапа Татьяна Ноговицына. Интересно отметить, что Татьяна является выпускницей школы №38 и сейчас она влилась в педагогический коллектив уже в новом качестве:

– На меня оказали большое влияние учителя моей школы, привили интерес к профессии и любовь именно к русскому языку и литературе. Сейчас я чувствую, что они относятся ко мне уже как к коллеге, мы обмениваемся мнениями, я перенимаю у них опыт и наработки. В ходе подготовки к конкурсу мне помогала вся команда школы, огромное всем спасибо за то, что получилось добиться такого результата. Теперь впереди подготовка к областному этапу.





























































































Информация предоставлена: С 1 по 24 ноября в образовательном пространстве округа проходил традиционный муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2021». Конкурс проводился по трём номинациям:» (для педагогов дошкольных образовательных организаций),(для педагогов образовательных организаций),(для педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет).В номинацииприняли участие:, инструктор по физической культуре детского сада № 26;, воспитатель детского сада №58;, воспитатель детского сада № 55;, воспитатель детского сада № 10.В номинацииприняли участие:, учитель начальных классов школы №36,, учитель начальных классов школы №27,, педагог организатор ДТДиМ.В номинациидля педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет приняли участие:, педагог дополнительного образования школы №32;, учитель русского языка и литературы школа №38;, учитель русского языка и литературы школы №30, учитель математики школы №25.Напомним, что муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в Озерском городском округе проводится 13 лет с 2008 года. В этом году, в связи с ограничительными мероприятиями, награждение прошло в более камерном варианте. Церемония проводилась в актовом зале управления образования в три этапа, соответствующих номинациям. И хотя в этом году гостей, зрителей и сценических номеров не было, но чествование победителей не стало менее торжественным, волнительным и приятным для участниц.По традиции с приветственным словом к участницам обратился глава округаНоминацию «Педагогический дебют в общеобразовательных организациях»назвал одной из важнейших:Конкурс – это серьезное профессиональное состязание, марафон педагогических идей и мыслей, которое требует серьезной подготовки как со стороны участников и их группы поддержки, так и со стороны организаторов конкурса. В рамках конкурсных мероприятий участницам необходимо было продемонстрировать нестандартность, образность, логичность, глубину мышления, и многие другие качества, необходимые современному педагогу. Как подчеркнули организаторы, всех участниц объединяет творческий подход к своему делу, неиссякаемая энергия, сила воли в достижении поставленных целей и любовь к профессии.В ходе торжественного мероприятия к конкурсанткам обратилась начальник управления образованияВ этот день неоднократно звучали слова о том, что конкурсные испытания – это всегда работа не только самой участницы, но и её группы поддержки, а зачастую и всего коллектива школы. Во время всего конкурса вместе с участницами волновались, огорчались и радовались, поддерживали их коллеги – педагоги и, конечно, руководители. Поэтому по традиции в ходе церемонии руководители школ вручили конкурсанткам «директорские» букеты. Также дипломами были отмечены члены жюри и представители образовательных организаций, которые стали площадками для конкурсных испытаний.По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:воспитатель детского сада №58,педагог дополнительного образования ДТДиМ,учитель русского языка и литературы школы №38.В этот день всем участницам и победителям были вручены дипломы и букеты цветов, многочисленные подарки от социальных партнёров. По традиции победитель муниципального этапа представляет округ на региональном этапе. В 2022 году Озерский городской округ на уровне области будет представлять школа №38 и её представительница, победитель муниципального этапа. Интересно отметить, что Татьяна является выпускницей школы №38 и сейчас она влилась в педагогический коллектив уже в новом качестве:Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-11-29YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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