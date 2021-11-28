В Озерске определён победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года–2021»

С 1 по 24 ноября в образовательном пространстве округа проходил традиционный муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог года – 2021». Конкурс проводился по трём номинациям: «Педагогический дебют в дошкольном образовании» (для педагогов дошкольных образовательных организаций), «Воспитать человека» (для педагогов образовательных организаций), «Педагогический дебют» (для педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет).
В номинации «Педагогический дебют в дошкольном образовании» приняли участие:
Ольга Жук, инструктор по физической культуре детского сада № 26;
Аида Даулеткалиева, воспитатель детского сада №58;
Екатерина Афанасьева, воспитатель детского сада № 55;
Мария Летунова, воспитатель детского сада № 10.
В номинации
«Воспитать человека» приняли участие:
Елена Фомина, учитель начальных классов школы №36,
Екатерина Копылова, учитель начальных классов школы №27,
Ольга Коровина, педагог организатор ДТДиМ.
В номинации «Педагогический дебют» для педагогов общеобразовательных организаций со стажем работы не более 3 лет приняли участие:
Нелли Вербицкая, педагог дополнительного образования школы №32;
Татьяна Ноговицына, учитель русского языка и литературы школа №38;
Диана Федоренко, учитель русского языка и литературы школы №30;
Анжелика Тухватуллина, учитель математики школы №25.
Напомним, что муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в Озерском городском округе проводится 13 лет с 2008 года. В этом году, в связи с ограничительными мероприятиями, награждение прошло в более камерном варианте. Церемония проводилась в актовом зале управления образования в три этапа, соответствующих номинациям. И хотя в этом году гостей, зрителей и сценических номеров не было, но чествование победителей не стало менее торжественным, волнительным и приятным для участниц.
По традиции с приветственным словом к участницам обратился глава округа Евгений Щербаков:
– Я поздравляю всех участниц и организаторов этого непростого мероприятия. В конкурсе нет проигравших, здесь только победители. Я считаю, что для молодых специалистов очень важна атмосфера в педагогических коллективах. Очень радует то, что в образовании много молодёжи, молодые специалисты приходят в школу, и это заслуга всего педагогического сообщества.
Номинацию «Педагогический дебют в общеобразовательных организациях» Евгений Щербаков назвал одной из важнейших:
– Уважаемые участницы, за вами будущее. Вы должны помнить, что озерское образование одно из лучших в Челябинской области, мы всегда гордимся успехами и достижениями наших детей, которые невозможно представить без замечательных педагогов. Я желаю вам успехов. Вы выбрали значимую профессию, она вечная и будет всегда востребована. Сегодня мы очень гордимся вами, всегда сохраняйте этот задор и энтузиазм, с которым вы пришли в школу, пронесите этот заряд через всю свою жизнь и передайте его своим ученикам.
Конкурс – это серьезное профессиональное состязание, марафон педагогических идей и мыслей, которое требует серьезной подготовки как со стороны участников и их группы поддержки, так и со стороны организаторов конкурса. В рамках конкурсных мероприятий участницам необходимо было продемонстрировать нестандартность, образность, логичность, глубину мышления, и многие другие качества, необходимые современному педагогу. Как подчеркнули организаторы, всех участниц объединяет творческий подход к своему делу, неиссякаемая энергия, сила воли в достижении поставленных целей и любовь к профессии.
В ходе торжественного мероприятия к конкурсанткам обратилась начальник управления образования Любовь Горбунова:
– Конкурс «Педагог года» традиционно считается визитной карточкой одарённых, талантливых и неординарных педагогов. Конкурс 2021 года ещё раз это подтвердил. Вы действительно показали себя самыми высокими профессионалами, спасибо вам за это. Любой конкурс – явление сложное, многогранное, динамичное. Много талантливых и сильных педагогов, и надо стараться изо всех сил, чтобы заметили именно тебя.
В этот день неоднократно звучали слова о том, что конкурсные испытания – это всегда работа не только самой участницы, но и её группы поддержки, а зачастую и всего коллектива школы. Во время всего конкурса вместе с участницами волновались, огорчались и радовались, поддерживали их коллеги – педагоги и, конечно, руководители. Поэтому по традиции в ходе церемонии руководители школ вручили конкурсанткам «директорские» букеты. Также дипломами были отмечены члены жюри и представители образовательных организаций, которые стали площадками для конкурсных испытаний.
По итогам конкурса победителями в своих номинациях стали:
«Педагогический дебют в дошкольном образовании» – Аида Даулеткалиева, воспитатель детского сада №58,
«Воспитать человека» – Ольга Коровина, педагог дополнительного образования ДТДиМ,
«Педагогический дебют для педагогов общеобразовательных организаций» – Татьяна Ноговицына, учитель русского языка и литературы школы №38.
В этот день всем участницам и победителям были вручены дипломы и букеты цветов, многочисленные подарки от социальных партнёров. По традиции победитель муниципального этапа представляет округ на региональном этапе. В 2022 году Озерский городской округ на уровне области будет представлять школа №38 и её представительница, победитель муниципального этапа Татьяна Ноговицына. Интересно отметить, что Татьяна является выпускницей школы №38 и сейчас она влилась в педагогический коллектив уже в новом качестве:
– На меня оказали большое влияние учителя моей школы, привили интерес к профессии и любовь именно к русскому языку и литературе. Сейчас я чувствую, что они относятся ко мне уже как к коллеге, мы обмениваемся мнениями, я перенимаю у них опыт и наработки. В ходе подготовки к конкурсу мне помогала вся команда школы, огромное всем спасибо за то, что получилось добиться такого результата. Теперь впереди подготовка к областному этапу.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа