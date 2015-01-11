Южноуральцам рассказали, где вакцинироваться от COVID-19 в декабре

Жителей Челябинской области вновь приглашают на прививку от коронавируса – вакцинироваться можно будет как в ТРК, так и в круглосуточных пунктах.

ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами:

Челябинск:

с 29 ноября по 5 декабря: Гипермаркет «Лента» на улице Черкасская (16.00-20.00).+

3 декабря: МФЦ на улице Труда, 164 (10.00-14.00).

4️ декабря: ТК «КС» (12.00-15.00).

4 и 5 декабря: ТРК «Алмаз» (12.00-18.00).

Кыштым:

с 30 ноября по 3 декабря: ТК «Радуга» (14.00-18.00).+

4 и 5 декабря: ТК «Радуга» (10.00-14.00).

Кроме того, продолжат работу круглосуточные пункты:

- в Каслях – приемный покой районной больницы

- в Кыштыме – приемный покой городской больницы

В ведомстве напомнили о важных мерах профилактики после прививки: медицинская маска, санитайзер и социальная дистанция. Кроме того, после введения вакцины рекомендовано избегать физнагрузок, отказаться от алкоголя и не допускать перегрева и переохлаждения организма.

Полный список вакцинации доступен по ссылке:

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsam-rasskazali-gde-vaktsinirovatsya-ot-COVID-19-v-dekabre_144013.html