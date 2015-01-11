Южноуральцам рассказали, где вакцинироваться от COVID-19 в декабре

Жителей Челябинской области вновь приглашают на прививку от коронавируса – вакцинироваться можно будет как в ТРК, так и в круглосуточных пунктах.
ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами:
Челябинск:
с 29 ноября по 5 декабря: Гипермаркет «Лента» на улице Черкасская (16.00-20.00).+
3 декабря: МФЦ на улице Труда, 164 (10.00-14.00).
4️ декабря: ТК «КС» (12.00-15.00).
4 и 5 декабря: ТРК «Алмаз» (12.00-18.00).
Кыштым:
с 30 ноября по 3 декабря: ТК «Радуга» (14.00-18.00).+
4 и 5 декабря: ТК «Радуга» (10.00-14.00).
Кроме того, продолжат работу круглосуточные пункты:
- в Каслях – приемный покой районной больницы
- в Кыштыме – приемный покой городской больницы
В ведомстве напомнили о важных мерах профилактики после прививки: медицинская маска, санитайзер и социальная дистанция. Кроме того, после введения вакцины рекомендовано избегать физнагрузок, отказаться от алкоголя и не допускать перегрева и переохлаждения организма.
Полный список вакцинации доступен по ссылке:
https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsam-rasskazali-gde-vaktsinirovatsya-ot-COVID-19-v-dekabre_144013.html