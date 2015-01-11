Сводка аварийности в период с 22 по 28 ноября 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 22 по 28 ноября 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них пострадал ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 177 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

7 водителей, привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей;

26 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

5 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

2 пешехода нарушили Правила дорожного движения;

18 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 18 материалов, по четырем назначено наказание в виде административного ареста.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск