Ищем очевидцев!

В период времени с 16.15 часов 21 ноября до 15.00 часов 22 ноября, во дворе дома №12 по ул. Октябрьская, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Дэу Матиз». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

25 ноября около 15 часов 44 минут, во дворе дома №12 по бульвару Гайдара, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Фольксваген Поло». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск