Погода на Южном Урале бьет многолетние рекорды

Наступивший декабрь на Южном Урале может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений – в первые дни температура превышает средние значения на 10-12 градусов.

Так, сегодня, 2 декабря, синоптики прогнозируют до 5 градусов выше нуля, а в субботу – до плюс 4. При этом среднемесячные показатели этого месяца в Челябинской области составляют минус 10-12 градусов, и даже в теплые годы 6-8, но все равно со знаком «минус». В декабре отмечается наибольшая из зимних месяцев продолжительность выпадения осадков и метелей, и по сравнению с ноябрем, высота снежного покрова увеличивается почти в два раза. Пока же ранее выпавший снег продолжает таять.

При этом в 1955 году абсолютный минимум температуры в декабре достигал минус 41 градуса, а в 2008 году зафиксирован абсолютный максимум – плюс 9,8. В прошлом 2020 году средняя за месяц температура составляла минус 11 градусов.+

И все же в перспективе погода выровняется и приблизится к привычным показателям. Уже с начала следующей недели температура начнет опускаться и к 8-9 декабря может похолодать до минус 15 градусов.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-na-Yuzhnom-Urale-bet-mnogoletnie-rekordy_144161.html