Гололед и сильный ветер ожидаются на Южном Урале в выходные

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на выходные.

По данным Гидрометцентра, днем 4 декабря столбики термометров покажут от 0 до плюс 5 градусов. Прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега (в горах до умеренных), гололед. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В воскресенье, 5 декабря, воздух прогреется до плюс 3, местами выпадет небольшой снег, порывы ветра до 15 м/с.

https://dostup1.ru/society/Gololed-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-na-Yuzhnom-Urale-v-vyhodnye_144249.html