2021-12-05YEKT07:00:00 | Новости Городские новости 5 декабря отмечается Международный день добровольцев На сегодняшний день существует множество организаций, вступив в которые, можно заниматься тем или иным родом деятельности как полный трудовой день, так и в свободное от работы время, разово или на постоянной основе. Главное, иметь желание помогать людям, не ожидая ничего взамен.

В Озерском городском округе волонтерских организаций из года в год становится больше, на сегодняшний день их 23. Волонтерское движение развивается по различным направлениям: молодежные волонтерские организации – 6, благотворительные фонды – 3, «серебряное» волонтерство (помощь старшему поколению) – 2, патриотическое волонтерство – 5, фонды помощи животным – 4, поисковые организации, которые ищут людей (Легион СПАС) -1, экологические организации –1, добровольцы культуры – 1.

Молодёжное волонтёрство самое многочисленное. Направлений работы у молодых озерских волонтеров много – это и помощь одиноко проживающим людям, акции по уборке территорий города, помощь бездомным животным. Волонтёры постоянно обмениваются опытом, участвуют в форумах, учатся и расширяют свои знания в области добровольчества, знакомятся с опытом других территорий. Такой опыт дает им возможность привлекать в свои ряды новых ребят, увеличивать направления для помощи окружающим людям.

В 2020 году студенты ОТИ НИЯУ МИФИ участвовали в акции #МыВместе, были признаны лучшими в Челябинской области и награждены медалью президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции МыВместе». В 2021 году молодые люди продолжили работу по адресной помощи пожилым людям, а также медицинским работникам. Снова свою работу в Озерском городском округе возобновил волонтерский штаб "МыВместе", который в настоящее время помогает медицинским организациям, в связи с распространением ковидной инфекции.

Ксения Колесникова, представитель волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ, пресс-секретарь Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Озерском городском округе:

– Для того, чтобы снизить нагрузку на медперсонал мы на протяжении 4 недель в свободное от учебы время оказывали помощь в городской поликлинике. Это не медицинская помощь, а работа с документами, мы сортировали, копировали, а также заполняли необходимые данные о пациентах. Тем не менее в штабе волонтёрам объясняют правила безопасности, выдают средства индивидуальной защиты, проводят инструктаж. Кроме того, в 2020 году наши волонтеры прошли курсы, организованные Всероссийским движением «Волонтеры-медики» и получили сертификаты и разрешение на работу с пожилыми людьми, а также знания в области безопасности при работе в медицинских учреждениях.









Для меня волонтерство – это состояние души. Это бескорыстная помощь, которую ты оказываешь нуждающимся, не жалея при этом своего времени и сил.

Юрий Рифгатович Халиков, депутат Собрания депутатов округа, председатель Озерского городского отделения Всероссийского общества инвалидов:

– Каждый неравнодушный человек сегодня – волонтер. Тем более, когда тебя окружают люди, ежедневно нуждающиеся в помощи. Общество инвалидов совместно с «Волонтерами мира» (руководитель Кишун Екатерина) включились в работу по адресной продуктовой помощи одиноко проживающих людям 60+. Мы благодарим не только волонтеров, членов организации инвалидов, но в первую очередь благотворительный фонд «Помощь» – первое мобильное приложение адресной и прозрачной помощи (г. Москва) цель которого – обеспечить достойную жизнь пожилым людям.

Людмила Денисова, заместитель директора Комплексного центра социальной защиты населения, руководитель озерских «серебряных» волонтёров:

– Человек – это самое главное в нашем обществе. Если человеку тяжело, он страдает от каких-то проблем и не может решить их самостоятельно, здесь приходит на помощь наша служба. Работа социальных служб перекликается с волонтёрством. У нас одна задача – помочь человеку. В каждой ситуации всегда проблема индивидуальная, особая, в которую надо вникнуть и решить её. Но одна я бы, конечно, не справилась, в этой работе задействовано много специалистов, работает большой коллектив замечательных людей.





Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Отдавая, мы получаем намного больше.

Справочно:

Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН. Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году



Информация предоставлена: В Озерском городском округе волонтерских организаций из года в год становится больше, на сегодняшний день их 23. Волонтерское движение развивается по различным направлениям: молодежные волонтерские организации – 6, благотворительные фонды – 3, «серебряное» волонтерство (помощь старшему поколению) – 2, патриотическое волонтерство – 5, фонды помощи животным – 4, поисковые организации, которые ищут людей (Легион СПАС) -1, экологические организации –1, добровольцы культуры – 1.Молодёжное волонтёрство самое многочисленное. Направлений работы у молодых озерских волонтеров много – это и помощь одиноко проживающим людям, акции по уборке территорий города, помощь бездомным животным. Волонтёры постоянно обмениваются опытом, участвуют в форумах, учатся и расширяют свои знания в области добровольчества, знакомятся с опытом других территорий. Такой опыт дает им возможность привлекать в свои ряды новых ребят, увеличивать направления для помощи окружающим людям.В 2020 году студенты ОТИ НИЯУ МИФИ участвовали в акции #МыВместе, были признаны лучшими в Челябинской области и награждены медалью президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции МыВместе». В 2021 году молодые люди продолжили работу по адресной помощи пожилым людям, а также медицинским работникам. Снова свою работу в Озерском городском округе возобновил волонтерский штаб "МыВместе", который в настоящее время помогает медицинским организациям, в связи с распространением ковидной инфекции., представитель волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ, пресс-секретарь Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Озерском городском округе:, депутат Собрания депутатов округа, председатель Озерского городского отделения Всероссийского общества инвалидов:заместитель директора Комплексного центра социальной защиты населения, руководитель озерских «серебряных» волонтёров:Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН. Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 годуИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-05YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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