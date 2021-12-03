5 декабря отмечается Международный день добровольцев

В Озерском городском округе волонтерских организаций из года в год становится больше, на сегодняшний день их 23. Волонтерское движение развивается по различным направлениям: молодежные волонтерские организации – 6, благотворительные фонды – 3, «серебряное» волонтерство (помощь старшему поколению) – 2, патриотическое волонтерство – 5, фонды помощи животным – 4, поисковые организации, которые ищут людей (Легион СПАС) -1, экологические организации –1, добровольцы культуры – 1.
Молодёжное волонтёрство самое многочисленное. Направлений работы у молодых озерских волонтеров много – это и помощь одиноко проживающим людям, акции по уборке территорий города, помощь бездомным животным. Волонтёры постоянно обмениваются опытом, участвуют в форумах, учатся и расширяют свои знания в области добровольчества, знакомятся с опытом других территорий. Такой опыт дает им возможность привлекать в свои ряды новых ребят, увеличивать направления для помощи окружающим людям.
В 2020 году студенты ОТИ НИЯУ МИФИ участвовали в акции #МыВместе, были признаны лучшими в Челябинской области и награждены медалью президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции МыВместе». В 2021 году молодые люди продолжили работу по адресной помощи пожилым людям, а также медицинским работникам. Снова свою работу в Озерском городском округе возобновил волонтерский штаб "МыВместе", который в настоящее время помогает медицинским организациям, в связи с распространением ковидной инфекции.
Ксения Колесникова, представитель волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ, пресс-секретарь Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Озерском городском округе:
– Для того, чтобы снизить нагрузку на медперсонал мы на протяжении 4 недель в свободное от учебы время оказывали помощь в городской поликлинике. Это не медицинская помощь, а работа с документами, мы сортировали, копировали, а также заполняли необходимые данные о пациентах. Тем не менее в штабе волонтёрам объясняют правила безопасности, выдают средства индивидуальной защиты, проводят инструктаж. Кроме того, в 2020 году наши волонтеры прошли курсы, организованные Всероссийским движением «Волонтеры-медики» и получили сертификаты и разрешение на работу с пожилыми людьми, а также знания в области безопасности при работе в медицинских учреждениях.
Для меня волонтерство – это состояние души. Это бескорыстная помощь, которую ты оказываешь нуждающимся, не жалея при этом своего времени и сил.
Юрий Рифгатович Халиков, депутат Собрания депутатов округа, председатель Озерского городского отделения Всероссийского общества инвалидов:
– Каждый неравнодушный человек сегодня – волонтер. Тем более, когда тебя окружают люди, ежедневно нуждающиеся в помощи. Общество инвалидов совместно с «Волонтерами мира» (руководитель Кишун Екатерина) включились в работу по адресной продуктовой помощи одиноко проживающих людям 60+. Мы благодарим не только волонтеров, членов организации инвалидов, но в первую очередь благотворительный фонд «Помощь» – первое мобильное приложение адресной и прозрачной помощи (г. Москва) цель которого – обеспечить достойную жизнь пожилым людям.
Людмила Денисова, заместитель директора Комплексного центра социальной защиты населения, руководитель озерских «серебряных» волонтёров:
– Человек – это самое главное в нашем обществе. Если человеку тяжело, он страдает от каких-то проблем и не может решить их самостоятельно, здесь приходит на помощь наша служба. Работа социальных служб перекликается с волонтёрством. У нас одна задача – помочь человеку. В каждой ситуации всегда проблема индивидуальная, особая, в которую надо вникнуть и решить её. Но одна я бы, конечно, не справилась, в этой работе задействовано много специалистов, работает большой коллектив замечательных людей.
Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Отдавая, мы получаем намного больше.
Справочно:
Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН. Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа