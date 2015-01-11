Сводка аварийности с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 29 ноября по 5 декабря 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 194 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 1 водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии;

5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

7 водителей, привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей;

35 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

5 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

3 пешехода нарушили Правила дорожного движения;

7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 47 материалов.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск