Сводка аварийности с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 29 ноября по 5 декабря 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 194 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 1 водитель управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии;
5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
7 водителей, привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей;
35 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
5 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;
3 пешехода нарушили Правила дорожного движения;
7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 47 материалов.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск