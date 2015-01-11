Сводка аварийности в период с 6 по 12 декабря 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 6 по 12 декабря 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 5 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 156 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
1 водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей;
37 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;
10 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 12 материалов.
Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск