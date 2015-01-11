Сводка аварийности в период с 6 по 12 декабря 2021 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 6 по 12 декабря 2021 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 5 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 156 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

7 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей;

37 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;

10 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 12 материалов.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск