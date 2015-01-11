Алексей Текслер стал лучшим губернатором 2021 года

РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью) подвела итоги политической премии «Гамбургский счет»-2021. По мнению экспертов, глава Челябинской области Алексей Текслер по итогам уходящего 2021 года стал лучшим губернатором.

Лауреатов премии назвал комитет по политическим технологиям РАСО. Президент Ассоциации Евгений Минченко рассказал информагентству «Первое областное», чем Алексей Текслер завоевал свою победу.

Политическая премия РАСО «Гамбургский счет» каждый год присуждается политикам, партиям, политическим группам, которые продемонстрировали результативность, технологичность и креативность в работе. Итоги 2021 года подвели в компании в четверг, 16 декабря. В номинации «Губернатор года» в тройку лидеров после победителя Алексея Текслера вошли главы Нижегородской области Глеб Никитин и ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Президент РАСО Евгений Минченко прокомментировал информагентству «Первое областное» итоги премии.

«Текслер вошел в премию РАСО как губернатор года по трем причинам. Первое. Мы не раз наблюдали, как „молодой“ т.е. относительно недавно назначенный губернатор сначала в свой „медовый“ месяц набирает высокий рейтинг, но с течением времени его теряет. У Текслера этого не произошло. Мы наблюдаем стабильно высокий рейтинг и даже тенденции к росту. Второе. Алексей Текслер действительно сумел консолидировать вокруг себя элиту Челябинской области. До сих пор разрозненным региональным кланам он сумел предложить общую цель, причем сумел добиться объединения путем компромиссов, а не репрессий. Наконец, третье. Текслер на самом деле предлагает, на наш взгляд, серьезные привлекательные и полезные для региона проекты. Например, история с челябинским метротрамом. Мне кажется, очень интересный проект. И не будем забывать, что челябинский губернатор имеет действительно серьезный лоббистский потенциал»,

— прокомментировал Евгений Минченко.

Напомним, накануне Алексей Текслер выступил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте России Владимире Путине. Челябинский губернатор также выделил три ключевые проблемы, стоящие перед реализацией нацпроектов в части создания новых строительных объектов.

https://www.1obl.ru/news/politika/aleksey-teksler-stal-luchshim-gubernatorom-2021-goda/