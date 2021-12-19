Информация о заболеваемости COVID-19 в Озерском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 13.12.2021г. по 19.12.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 133 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровели 231 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 20.12.2021 получили 1 прививку 39759 человек, 2 прививки – 28232 человек.
Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.
Запись на вакцинацию доступна по телефонам:
4-40-90 (городская поликлиника),
2-50-12 (заводская поликлиника).