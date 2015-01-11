Алексей Текслер потребовал от глав усилить меры безопасности в Новый год

21 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел последнее в 2021 году аппаратное совещание с главами муниципалитетов. Одним из главных вопросов стали предстоящие январские праздники: Текслер распорядился организовать во всех городах и районах дежурства на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Сами руководители территорий должны в течение длинных выходных оставаться на связи, с 31 декабря по 9 января в администрациях должны дежурить ответственные сотрудники. Особое внимание, конечно, следует уделить объектам жизнеобеспечения и местам с массовым пребыванием людей, причем внимание должно быть комплексным и охватывать вопросы противопожарной, антитеррористической, противоэпидемической безопасности.

Полиция, спасатели и другие экстренные ведомства области уже с 30 декабря переходят на усиленный режим несения службы. Местные власти должны напомнить жителям телефонные номера дежурных и диспетчеров, чтобы южноуральцы могли оперативно сообщить о возникших коммунальных проблемах.

Отдельный вопрос — о дорогах. Все территории по распоряжению губернатора должны сформировать резерв снегоуборочной техники и оперативно расчищать не только дороги, но и дворы и тротуары.

Наконец, праздники — это еще и школьные каникулы, а значит, остро встает вопрос о детской безопасности. Однако такого глобального запрета на утренники и проведение других мероприятий, как год назад, в Челябинской области нет: Алексей Текслер подчеркнул, что новогодним елкам быть и родители могут на них присутствовать. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей, тем более что зимой зимой к угрозе коронавируса прибавляется еще и сезонный рост ОРВИ.

По словам главы региона, заболеваемость ковидом в регионе постепенно идет на спад: по данным ФМБА, число вакцинированных первым компонентом вакцины уже приближается к 57 процентам от числа жителей Челябинской области. Эта работа будет продолжена и в каникулы: в январе, за исключением первого и седьмого числа, в обычном режиме будут работать все пункты вакцинации. На 1 и 7 января в территориях должны быть организованы отдельные пункты.

На совещании также были подведены и итоги уходящего года. Планы по реализации нацпроектов в 2021 году, в принципе, выполнены: кассовое исполнение прогнозируется на уровне свыше 99 процентов, на сегодня, 21 декабря, этот показатель составляет 89 процентов и все оплаты должны пройти до 27 декабря, то есть на этой неделе. Неплохо выглядит ситуация в строительной отрасли. Но глава региона заранее предупредил, что темпы в следующем году нужно нарастить.

«Необходимо строить новое жилье не только в крупных городах, используя различные механизмы государственной поддержки в рамках инфраструктурного меню. Выходить на реализацию проектов комплексного развития территорий. Это совместная работа муниципалитетов и областного Минстроя»,

— подчеркнул Алексей Текслер.

Наконец, главам муниципалитетов и руководителям региональных органов власти напомнили о недавней прямой линии губернатора. Как сообщало ИА «Первое областное», жители области задали Текслеру почти 5,5 тысячи вопросов. Каждый должен получить свой ответ.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-potreboval-ot-glav-usilit-mery-bezopasnosti-v-novyy-god/