2021-12-22YEKT11:00:00 | Новости Городские новости Депутаты приняли бюджет округа на следующий год Сегодня на сессии Собрания депутатов рассмотрен и утвержден бюджет Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - закреплен результат продолжительной и насыщенной работы над главным финансовым документом муниципалитета.

Общую характеристику представленного к голосованию проекта бюджета дала начальник управления по финансам Елена Соловьева, отметив, что основные параметры сформированы с учетом всех уточнений по показателям безвозмездных поступлений, выделенных Озерскому городскому округу по результатам второго чтения бюджета Челябинской области, и с учетом всех дополнений по вопросам местного значения.

Из документа следует, что доходы бюджета на 2022 год спрогнозированы в объеме 3 млрд. 854,0 млн. рублей, в том числе объем поступлений в форме дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов других уровней в 2022 году прогнозируются в размере 2 млрд. 855,6 млн. рублей и составят 74,1 % в структуре доходов бюджета округа. Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с увеличением 19,3 процента к первоначальному плану на текущий год в объеме 998,7 млн. рублей (больше половины из них – это налог на доходы физических лиц).

Расходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 3 млрд. 883,0 млн. рублей, которые обеспечат осуществление деятельности по следующим основным направлениям: осуществление проектов по достижению национальных целей; реализация инициативных проектов, сохранение на достигнутом уровне целевых показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года в области социальной политики; обеспечение обязательного софинансирования мероприятий, на которые выделены субсидии из регионального бюджета; содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Следует отметить, что структура расходов бюджета округа изменилась незначительно. Бюджет сохранил свою социальную направленность: на образование, культуру, физическую культуру и спорт будет направлено 66 процентов казны муниципального образования или 2 млрд. 555 млн. рублей. В целом, расходы социальной сферы составят 84,2 процентов бюджета округа – здесь произойдет некоторое увеличение по сравнению с 2021 годом в связи с ростом заработной платы, ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, вводом в эксплуатацию СК «Гранит» и универсальной крытой ледовой арены «Высота». Расходы по отрасли «Социальная политика» традиционно в основном финансово обеспечены за счет средств регионального бюджета.

В новом бюджетном цикле продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (33,6 млн. рублей). С учетом ее финансирования в сферу благоустройства округа планируется направить более 117,2 млн рублей - это мероприятия по содержанию и ремонту сетей наружного освещения, предоставление транспортных услуг населению, озеленение, содержание мест захоронения, оформление площадей и другое.

Отрасль «Дорожное хозяйство» финансово обеспечена в размере 120,5 млн. рублей, бюджетные назначения планируется направить на завершение капитального ремонта Озерского шоссе, наряду с расходами по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог.

В ходе обсуждения бюджета депутаты направили в адрес администрации ряд предложений, сформированные по наказам избирателей и рекомендациям надзорных органов. В результате, главный финансовый документ был дополнен – в нем предусмотрены расходы на ряд мероприятий:

- проведение ремонтных работ в душевых комнатах общежитий по адресу: ул. Уральская, дом 3;

- обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения;

- ремонт шести водоразборных колонок в пос. Метлино;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в поселке Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапорной башни);

- в общеобразовательных организациях обеспечение квалифицированной физической охраны в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии;

- увеличение расходов на содержание дорог общего пользования в целях устранения повреждений покрытий отдельных участков тротуаров;

- обустройство спусками объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения;

- организация контейнерной площадки между домами № 2 и № 4 по пр. Карла Маркса;

- проектирование ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный.

Также в адрес администрации от депутатов поступили другие предложения, которые будут учтены при исполнении бюджета в течение 2022 года.

В завершение доклада по проекту бюджета округа на 2022 (2023-2024) год было заявлено, что документ прошел процедуру публичных слушаний и был опубликован в газете «Озерский вестник» (№67 от 26.11.2021). По проекту бюджета получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты. За предложенный вариант основного финансового документа округа депутаты проголосовали единодушно.

На сессии присутствовал глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, который по окончании заседания высказал свое мнение по главному вопросу:

- Сегодня утвержден один из важнейших документов округа. Над ним длительно и кропотливо работали как специалисты администрации, так и депутатский корпус. Все вопросы обсуждались сообща и заинтересованно, порой шли жаркие споры, но в диалоге рождалась истина. Бюджет округа получился сбалансированным, еще не раз придется его корректировать и, в том числе, надеемся, нам удастся его пополнить и включить дополнительные мероприятия за счет вхождения в региональные и федеральные программы.

Очень важно, что принятый бюджет позволит нам планово, без перебоев и задержек с финансированием, продолжить работу по содержанию нашего округа. Благодарю всех, кто был причастен к этому непростому процессу.

Важнейшим событием в жизни округа назвал утверждение бюджета и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:

- В целом, работу над бюджетом-2022 можно назвать плодотворной: по предложению депутатов в документе учтены практически все пожелания наших избирателей. Как всегда, особое внимание мы уделили социальной сфере, благоустройству и ремонту дорог. Хочу обратить внимание, что второй год подряд бюджет округа принимается единогласно, без голосов «против» и «воздержался», что я считаю положительным моментом.

Большое спасибо депутатам и аппарату Собрания, главе округа и сотрудникам администрации за оперативность и взаимодействие.











































Информация предоставлена: Общую характеристику представленного к голосованию проекта бюджета дала начальник управления по финансам, отметив, что основные параметры сформированы с учетом всех уточнений по показателям безвозмездных поступлений, выделенных Озерскому городскому округу по результатам второго чтения бюджета Челябинской области, и с учетом всех дополнений по вопросам местного значения.Из документа следует, чтона 2022 год спрогнозированы в объеме 3 млрд. 854,0 млн. рублей, в том числе объем поступлений в форме дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов других уровней в 2022 году прогнозируются в размере 2 млрд. 855,6 млн. рублей и составят 74,1 % в структуре доходов бюджета округа. Собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются с увеличением 19,3 процента к первоначальному плану на текущий год в объеме 998,7 млн. рублей (больше половины из них – это налог на доходы физических лиц).на 2022 год запланированы в объеме 3 млрд. 883,0 млн. рублей, которые обеспечат осуществление деятельности по следующим основным направлениям: осуществление проектов по достижению национальных целей; реализация инициативных проектов, сохранение на достигнутом уровне целевых показателей «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года в области социальной политики; обеспечение обязательного софинансирования мероприятий, на которые выделены субсидии из регионального бюджета; содержание, ремонт и обеспечение функционирования объектов социальной и инженерной инфраструктуры.Следует отметить, что структура расходов бюджета округа изменилась незначительно. Бюджет сохранил свою социальную направленность: на образование, культуру, физическую культуру и спорт будет направлено 66 процентов казны муниципального образования или 2 млрд. 555 млн. рублей. В целом, расходы социальной сферы составят 84,2 процентов бюджета округа – здесь произойдет некоторое увеличение по сравнению с 2021 годом в связи с ростом заработной платы, ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги водоснабжения и водоотведения, вводом в эксплуатацию СК «Гранит» и универсальной крытой ледовой арены «Высота». Расходы по отрасли «Социальная политика» традиционно в основном финансово обеспечены за счет средств регионального бюджета.В новом бюджетном цикле продолжится реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (33,6 млн. рублей). С учетом ее финансирования в сферу благоустройства округа планируется направить более 117,2 млн рублей - это мероприятия по содержанию и ремонту сетей наружного освещения, предоставление транспортных услуг населению, озеленение, содержание мест захоронения, оформление площадей и другое.Отрасль «Дорожное хозяйство» финансово обеспечена в размере 120,5 млн. рублей, бюджетные назначения планируется направить на завершение капитального ремонта Озерского шоссе, наряду с расходами по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог.- проведение ремонтных работ в душевых комнатах общежитий по адресу: ул. Уральская, дом 3;- обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения;- ремонт шести водоразборных колонок в пос. Метлино;- капитальный ремонт сетей водоснабжения в поселке Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапорной башни);- в общеобразовательных организациях обеспечение квалифицированной физической охраны в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии;- увеличение расходов на содержание дорог общего пользования в целях устранения повреждений покрытий отдельных участков тротуаров;- обустройство спусками объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения;- организация контейнерной площадки между домами № 2 и № 4 по пр. Карла Маркса;- проектирование ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный.Также в адрес администрации от депутатов поступили другие предложения, которые будут учтены при исполнении бюджета в течение 2022 года.В завершение доклада по проекту бюджета округа на 2022 (2023-2024) год было заявлено, что документ прошел процедуру публичных слушаний и был опубликован в газете «Озерский вестник» (№67 от 26.11.2021). По проекту бюджета получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты. За предложенный вариант основного финансового документа округа депутаты проголосовали единодушно.На сессии присутствовал глава Озерского городского округакоторый по окончании заседания высказал свое мнение по главному вопросу:Важнейшим событием в жизни округа назвал утверждение бюджета и председатель Собрания депутатовИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-12-22YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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