В России зарегистрировали ингаляционное лекарство от ковида – «МИР 19»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат для лечения коронавируса «МИР 19».

«Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19" был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России". В готовом виде лекарство вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути», – сообщили в ведомстве.

Препарат работает на генном уровне: избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, в том числе «Омикрона», не затрагивая при этом геном человека, причем ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции.

«Клинические исследования лекарства доказали его безопасность и эффективность. "МИР 19" не влияет на организм человека, его мишень – именно вирус», – добавили в пресс-службе ФМБА.

Побочных эффектов у нового лекарства не обнаружено.

По словам Вероники Скворцовой, после специального исследования по протоколу для амбулаторных пациентов появится возможность распространять препарат через аптеки, чтобы заболевшие могли получать терапию при первых проявлениях заболевания.

https://dostup1.ru/medicine/V-Rossii-zaregistrirovali-ingalyatsionnoe-lekarstvo-ot-kovida--MIR-19_145022.html