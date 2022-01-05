Озерск.ру и УКС-ТВ поздравляют с Рождеством!

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 494-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" отменен обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоцикло Подробнее
4 января 2022 года, в 09 часов 49 минут, в городе Озерск, при выезде со двора дома № 79 по проспекту имени Ленина, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не предоставил преимущества автомобилю «Хёндэ Санта Фе», двигавшемуся по главной Подробнее
В связи с аварийным отключением холодного водоснабжения в домах по улицам Горная, Цветочная, Песочная, для набора холодной воды жителями этих домов с 8.00 до 11.00 часов 05.01.2022 будет выставлен пожарный гидрант № 65 между домами № 11 и № 13 по улице Горная Подробнее