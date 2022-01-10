Сотрудниками полиции задержан житель Озерска за хранение наркотического вещества в крупном размере

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г. Озерск, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в районе торговых павильонов в черте города, задержан ранее судимый за аналогичное правонарушение 33-летний местный житель по подозрению в хранении наркотического средств.

На момент задержания сотрудниками полиции, подозреваемый незаконно хранил при себе наркотическое вещество растительного происхождения зеленого цвета в двух бумажных свертках. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством «спайс» в крупном размере. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом от неизвестных лиц через тайники-закладки и хранил для личного употребления.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.