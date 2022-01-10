14 января в Озерске состоится представление в рамках программы «Рождественские елки губернатора»

В течение всей текущей рабочей недели в театрах и домах культуры региона продолжатся «Рождественские елки губернатора Челябинской области». Зрителями праздничного представления в Озерске станут более трёхсот детей.

Акция стартовала 7 января. Мюзикл для всей семьи «Волшебный посох Деда Мороза» в исполнении артистов Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки посетил губернатор Алексей Текслер вместе со своей семьей и митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Обращаясь к гостям представления, губернатор пожелал всем, чтобы мечты, загаданные в Рождество, обязательно сбылись.

Отметим, что десять лет назад губернаторская Рождественская ёлка проходила только в Челябинске. В этом году она проходит во всех муниципалитетах региона. В прошлом году главную ёлку области посетили шесть тысяч детей, в этом приглашены в два раза больше – 12 тысяч детей.

Приглашение на ежегодный рождественский праздник получают юные жители региона, попавшие в трудную жизненную ситуацию: сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малоимущих и неполных семей, дети погибших военнослужащих. А также дети, достигшие успехов в учёбе, творчестве, спорте. Дети смотрят новогоднее представление и получают рождественский подарок.

В рамках рождественской кампании пройдет 46 представлений, которые посетят дети из 43 муниципальных образований Челябинской области. В рамках этой кампании юным южноуральцам будут показаны детские постановки: «Сказка о царе Салтане» и «Каменный цветок», «Морозко», «Серебряное копытце» и «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей».

Кроме того, в рамках проекта ежегодно проводится конкурс творческих работ «Рождественская сказка». Участниками региональных отборов стали дети от 7 до 15 лет, которым предлагалось порассуждать на тему Рождества. Дети сочиняли стихи, рисовали картинки. Жюри из более чем 200 работ выбрало 86 лучших. Они вошли в книгу-сборник «Рождественская сказка», в создании которой принимали участие члены региональных отделений Союза писателей и Союза художников России.

В программе «Рождественская елка губернатора Челябинской области» принимает участие и озерский театр драмы и комедии «Наш дом». В Аргаяше труппа театра показала спектакль «Морозко», в поселке Рощино, Кусе, Еткуле, селе Миасское, Троицке и Карталах «Наш дом» представит сказку «Золушка».

14 января в Озерске на сцене Дворца культуры «Маяк» пройдет спектакль «Мой папа папа па» в постановке Челябинского государственного драматического «Камерного театра». Зрителями этого спектакля станут более трехсот озерских детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/49551/