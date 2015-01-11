Озерская пенсионерка месяц переводила мошенникам 500 тыс. руб.

В Озерске мошенники обманули 73-летнюю местную жительницу – женщина перевела им более 500 тыс. рублей.

В полиции пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился финансовым экспертом брокерской организации. Мужчина предложил зарегистрироваться на сайте инвестиционной компании для получения дополнительного заработка, для чего было необходимо внести взнос и отправить копию паспорта, что пенсионерка и сделала.

Женщина в течение месяца переводила мошенникам различные суммы, думая, что пополняет свой счет. Однако, когда она решила вывести средства, связь с «брокерами» прервалась.

В аналогичной ситуации 56-летний житель Копейска лишился 450 тыс. рублей. На одном из сайтов он увидел рекламу инвестиционной программы одной из корпораций и оставил свой номер телефона. Вскоре ему позвонили и объяснили, как получить большие проценты. Мужчина перевел не только свои деньги, но и те, что взял в кредит. Спустя месяц, так и не дождавшись прибыли, копейчанин понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.+

Сотрудники МВД вновь призывают южноуральцев не верить звонкам неизвестных, представляющихся работниками банков и других финансовых и инвестиционных компаний, а также не вкладывать средства в сомнительные денежные операции.

https://dostup1.ru/society/Ozerskaya-pensionerka-mesyats-perevodila-moshennikami-500-tys_145512.html