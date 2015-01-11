Ухудшения ситуации с «омикроном» ждут в Челябинской области

В Минздраве Челябинской области заявили, что случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» пока не выявлено, «но это дело времени».

«Распространяется он достаточно быстро. (...) Вирусы мутируют постоянно, коронавирусы делают это даже значительно медленнее по сравнению с другими РНК-вирусами», – сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактики регионального МЗ региона Ольга Агеева.

Она отметила, что эффективность российских вакцин, по данным их разработчиков, существенно не снижается против различных штаммов. Российская вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни.

«Исследования подтверждают, что на сегодняшний день "Спутник V" дает самую широкую палитру нейтрализующих антител к различным штаммам коронавируса», – говорят в областном Минздраве.

Там добавили, что прививка поможет избежать тяжелого течения заболевания, обезопасить себя и своих близких.

Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой «омикрон». Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель.

https://dostup1.ru/medicine/Uhudsheniya-situatsii-s-omikronom-zhdut-v-Chelyabinskoy-oblasti_145515.html