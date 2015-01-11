Отдел по вопросам миграции приглашает оформить загранпаспорт детям до 14 лет за 5 дней

Отдел вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск с 12 января проводит акцию «Заграничный паспорт за 5 дней».

В мероприятии могут принять участие граждане, подавшие заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напоминаем, что посредством Единого портала также можно обратиться за получением внутреннего паспорта, регистрации по месту жительства, оформлением приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, предоставлением адресно-справочной информации.

При уплате госпошлины через Единый портал гражданам предоставляется скидка 30 процентов.

Информация о перечне необходимых документов и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».