Сводка аварийности в период с 1 по 9 января 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 1 по 9 января 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 160 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 5 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

6 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

45 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

4 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 10 материалов.

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск