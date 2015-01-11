Сводка аварийности в период с 1 по 9 января 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 1 по 9 января 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 160 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 5 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
6 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
45 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
4 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 10 материалов.
Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск