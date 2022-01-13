16-го января ожидаются снегопад, метели и сильный ветер

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 16 января в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, местами порывы ветра до 21 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49605/