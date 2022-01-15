С 1 февраля 2022 года выплаты, пособия и маткапитал вырастут на 8,4%

С 1 февраля 2022 года все выплаты, пособия и компенсации могут быть увеличены на 8,4% – проект постановления об индексации выплат на уровень инфляции за 2021 год подготовлен министерством труда.

Как напоминает «Российская газета», на размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы (инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников). Индексируется также входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг.

С февраля увеличивается пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умерших неработающих пенсионеров. Размер этого пособия в целом по стране составляет более 6 тыс. рублей.

Будут проиндексированы пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка.

Материнский капитал также предложено увеличить на 8,4%, с нынешних 483,8 тыс. до 524,5 тыс. рублей на первого ребенка и с 639,4 тыс. до 693,1 тыс. – на второго.

https://dostup1.ru/finance/S-1-fevralya-2022-goda-vyplaty-posobiya-i-matkapital-vyrastut-na-84_145608.html