В городском музее было организовано «Чаепитие в среднеазиатском стиле»

Напомним, что в целях сохранения культурных традиций, этнокультурного разнообразия и культурной самобытности всех народов России накануне Нового года Президентом был подписан Указ о проведении Года культурного наследия народов России.

В большой и многонациональной стране у каждого региона свои уникальные обычаи и традиции, которые важно сохранить. Традиции в каждом регионе свои, и это многообразие требует бережного и внимательного отношения. В субботу 15 января у озерчане была возможность познакомиться с традициями чаепития в среднеазиатском стиле.

Мероприятие состоялось благодаря участию Альбины Хабировны Шамуратовой – преподавателя школы № 35. Альбина Хабировна долгое время жила в Средней Азии и хорошо знакома с богатыми, интересными и разнообразными традициями туркменского, узбекского, таджикского чаепитий. Добрый и отзывчивый человек, замечательная рассказчица и хлебосольная хозяйка в начале встречи она рассказала о туркменском застолье на фоне музейной фотозоны чайханы, а затем пригласила на дегустацию среднеазиатского зеленого чая с традиционными угощениями – сладостями и выпечкой. Знакомство с культурными традициями среднеазиатских народов продолжилось теплыми историями о вкусном чае и душевным общением.

Коллектив Озерского городского музея от всей души благодарит Альбину Хабировну Шамуратову за организацию и проведение встречи, познавательную экскурсию и радость общения.

Информация и фото Озерского городского музея.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49617/