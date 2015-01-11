О своевременном получении и замене паспорта

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г. Озерск напоминают жителям города о необходимости своевременного получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации.

Паспорт выдается впервые по достижении 14-летнего возраста и подлежит обязательной замене при достижении 20-и и 45-и лет. Законом определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта - не позднее 90 дней с момента наступления события.

За несвоевременную подачу документов на замену паспорта гражданина Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Правонарушителю грозит административный штраф до трех тысяч рублей.

Подать документы на замену паспорта можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг со скидкой в 30%. Также можно обратиться в многофункциональный центр и отдел по вопросам миграции.

Информация о перечне необходимых документов и график приёма граждан размещены на сайте 74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».