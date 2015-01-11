Этно-фестиваль «NEWFEST „ZAMAN“ получил грант Президента РФ в области культуры и искусства

5 июня 2021 года стартовал конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Всего было подано 12 460 заявок, до независимой экспертизы было допущено 11 746 общей суммой гранта 84,5 млрд рублей.

От Озерского городского округа заявки на грантовую поддержку подавали несколько общественных организаций, всего десять проектов.

По итогам конкурса только один проект получил положительную оценку независимых экспертов: Этно-фестиваль «NEWFEST "ZAMAN», (АНО "Центр Культуры "Пространство", руководитель Евгения Плыгина).

Этно-Фестиваль NEWFEST «ZAMAN», является не только творческим направлением в развитии детей и молодежи, но и символом единения наций, народностей, духовного богатства, разнообразия национальных культур в Челябинской области.

По словам руководителя некоммерческой организации «Пространство»,

- Для выстраивания межнационального диалога необходимо знание культурного наследия народов. Проведение New Fest «ZAMAN» будет способствовать укреплению взаимодействия между представителями различных этнических групп, создаст условия для культурного обмена, приобщения детей и молодежи к своей культуре, традициям и снижению уровня конфликтности в обществе...

Проект будет реализован в августе 2022 года на территории поселка Метлино, главными партнерами проекта выступят: администрация Озерского городского округа и муниципальное бюджетное учреждение «Культурно- досуговый центр».

Организаторы Фестиваля