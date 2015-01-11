Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск присоединилось к Всероссийской акции «Студенческий десант»

В преддверии Дня российского студенчества, бойцы строительных отрядов зимней межрегиональной студенческой стройки «Мирный Атом 2022» познакомились с работой сотрудников полиции.

По традиции «Студенческий десант» прошел в музее УМВД России по ЗАТО г.Озерск, где собравшихся ребят с приветственным словом встретили ветераны МВД и представители Общественного совета. Председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Серухин рассказал гостям об истории Озерской милиции, о её руководителях, ветеранах, о сотрудниках, исполняющих свой служебный долг, о специфике различных служб и подразделений органов внутренних дел.

Бойцам зимнего строительного семестра продемонстрировали снаряжение специального чемодана «Криминалист», с которым сотрудники полиции выезжают на место происшествия. Старший эксперт майор полиции Александр Багаутдинов рассказал о тонкостях и особенностях работы со следами, которая требует осторожности и внимательности. Ребята попробовали сами снять отпечатки с различных поверхностей, а также узнали о наиболее ярких примерах раскрытия преступлений в нашем городе, где только благодаря проведенной ДНК-экспертизе преступники не смогли избежать наказания.

Старший инспектор группы охраны общественного порядка старший лейтенант полиции Ринат Шайхисламов рассказал студентам об организации и правилах вступления в добровольные народные дружины и пригласил желающих принять участие и содействие в обеспечении правопорядка совместно с сотрудниками полиции.

В завершении мероприятия студенты поблагодарили организаторов за интересную и познавательную экскурсию, а также смогли задать интересующие их вопросы в сфере экспертных исследований.