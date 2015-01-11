Рождественский спектакль озерского театра кукол был отмечен на областном фестивале «Морозко»

На IV областном фестивале-конкурсе были показаны 14 новогодних спектаклей для детей. Постановки привезли театры, приехавшие из Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея и Озерска.

Учредителями фестиваля выступили Министерство культуры Челябинской области и Челябинское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации. Спектакль «Вертеп» театра кукол «Золотой петушок» был отмечен дипломом. Эксперты высоко оценили рождественскую историю, поставленную режиссером Дмитрием Ерохиным и художником Эльвирой Курмановой по пьесе Павла Овсянникова.

Спектакль был создан два года назад при финансовой поддержке известного мецената Андрея Комарова. За это время его смогли посмотреть не только дети Озерска, но и других городов Челябинской области.

Ксения Федулова, постоянный зритель театра кукол:

– Тема религии - достаточно тонкий и спорный вопрос, и нужно быть очень смелым и уверенным в себе человеком, чтобы поставить спектакль на тему «Рождения Христа», да еще для детей. Режиссер-постановщик справился на все 100%, причем в своей манере. Он вроде рассказывает про Бога, но делает это легко и непринужденно, в виде сказки. Мне очень понравилась работа актеров и созданные декорации. Бутафоры в театре кукол бомбические. Ну, а музыкальное сопровождение, просто выше всяких похвал. Создателям спектакля - "Браво!".

Награждение прошло в ходе торжеcтвенной церемонии, которая проходила в Челябинском отделении Союза театральных деятелей.

Информация и фото театра кукол "Золотой петушок".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49666/