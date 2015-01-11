Бастрыкин поручил проверить обстоятельства лжеминирования челябинских школ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма в образовательных учреждениях в Челябинской области.

«В связи с эвакуацией школ в Челябинске руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову – организовать доследственную проверку и представить доклад о ходе и результатах», – говорится в поручении.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, в четверг, 20 января, в Челябинск поступило почти 200 звонков о минировании школ – все они, по словам силовиков, были сделаны с территории Украины. Оперативный штаб принял решение эвакуировать учащихся из всех общеобразовательных учреждений города. Приказом руководителя комитета по делам образования города уроки первой и второй смен были отменены, ряд школ принял решение провести занятия для второй смены дистанционно. Учреждений дополнительного образования и детских садов тревога не коснулась, они продолжили работать в штатном режиме.+

После эвакуации детей правоохранители приступили к поэтапному обследованию школ на наличие взрывных устройств. Опасных предметов и иных угроз в школах не обнаружено.

https://dostup1.ru/society/Bastrykin-poruchil-proverit-obstoyatelstva-lzheminirovaniya-chelyabinskih-shkol_145806.html