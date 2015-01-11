В субботу Южный Урал ждет 27-градусный перепад температур

В выходные погоду на Южном Урале будет определять антициклон – будет морозно и почти безветренно.

В субботу, 22 января, Челябинскую область ждет 27-градусный перепад температур – от минус 7 днем до 34 ночью.

«В ночные часы по области ожидается 24-29 мороза, в низинах – до минус 34, в горах – теплее, около 19 градусов ниже нуля. Днем будет 12-17, в низинах – до 22, в горах – до 7 градусов со знаком "минус". Ветер ожидается неустойчивый слабый, 1-6 м/с. Будет переменная облачность, без осадков, местами – изморозь, утром – туманы», – рассказали в Челябинском Гидрометцентре.

Тридцатиградусные морозы задержатся в регионе еще как минимум на пару дней.

https://dostup1.ru/society/V-subbotu-Yuzhnyy-Ural-zhdet-27-gradusnyy-perepad-temperatur_145825.html