Неисправность на трубопроводе устранена, водоснабжение восстановлено

Во время пятой волны коронавируса, которая вызвана «омикроном», пожилые южноуральцы должны уйти на самоизоляцию и исключить контакты с родными. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду сообщила главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко Подробнее
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по фактам ложных сообщений об актах терроризма в образовательных учреждениях в Челябинской области Подробнее
На центральном трубопроводе произошла утечка воды в районе старого города. В ряде жилых домов временно отсутствовало холодное водоснабжение. В настоящее время внештатная ситуация устранена, система водоснабжения функционирует в рабочем режиме.