Неисправность на трубопроводе устранена, водоснабжение восстановлено

Во время пятой волны коронавируса, которая вызвана «омикроном», пожилые южноуральцы должны уйти на самоизоляцию и исключить контакты с родными. Об этом в пятницу, 21 января, во время брифинга по ковиду сообщила главный гериатр Челябинской области Татьяна Василенко Подробнее