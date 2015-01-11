Роспотребнадзор Челябинской области оценил вероятность перевода школьников на дистант в ближайшие дни

Многие южноуральцы обратили внимание на растущее число школьников, заболевших коронавирусом. Если в начале января за одни сутки их считали по пальцам, то теперь цифра подбирается к сотне. Но ситуация с коронавирусом среди детей все еще некритичная. Об этом Первому областному информагентству рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«После каникул идет традиционный подъем заболеваемости, так как дети и взрослые вернулись в организованные коллективы. Но пока ничего критичного или тревожного мы не видим. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на уровне ноября — начала декабря 2021 года. Коронавирусом дети также болеют не чаще, чем в декабре прошлого года»,

— говорит Светлана Лучинина.

По словам эксперта, ковидом болеют и школьники, и дошкольники. А так как школьников среди детского населения больше, и статистика по ним выглядит более впечатляюще. Если говорить по детям в целом, то они составляют до 10% всех заболевших коронавирусом в регионе.

С появлением нового, более заразного штамма коронавируса «омикрон» Роспотребнадзор Челябинской области ужесточил правила изоляции контактных лиц. Раньше на карантин при выявлении коронавируса в школе отправляли только соседей по парте и других лиц из близкого окружения школьника. Теперь же на изоляцию, по словам Лучининой, отправляется сразу весь класс. Если в какой-то школе есть случаи заражения коронавирусом в разных классах, на карантин отправляют всю школу. Например, по данным на понедельник, 24 января, из-за коронавируса были закрыты две южноуральские школы — одна в Челябинске и одна в Копейске.

«Сегодня выявить коронавирус легче. В регионе активно используют экспресс-тесты, которые выдают результат в течение 15 минут. Это помогает предупредить новые очаги заражения. Дети у нас не привиты от коронавируса, многие не болели, поэтому за эпидобстановкой среди школьников и дошкольников мы следим особенно тщательно. И все же повода для массового перевода школьников на дистанционное обучение пока нет»,

— заявила Светлана Лучинина.

В Челябинской области 20 детей госпитализированы с ковидной пневмонией. В регионе выявлено около 20 случаев «омикрона».

Накануне в Челябинской области 136 классов были закрыты на карантин по ОРВИ и 9 классов — по коронавирусу.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rospotrebnadzor-chelyabinskoy-oblasti-otsenil-veroyatnost-perevoda-shkolnikov-na-distant-v-blizhaysh/