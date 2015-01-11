В Челябинской области могут ввести дополнительные ограничения из-за омикрона

В Челябинской области могут ввести дополнительные ограничения из-за распространения штамма «омикрон» – к таким мера призвала глав регионов вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в ближайшее время в стране в несколько раз вырастет нагрузка на больницы и поликлиники. При этом уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%.

«Я еще раз хочу обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – заявила Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Челябинской области подтверждено 32 случая «омикрона»

Отметим, на Южном Урале за неделю уровень заболеваемости вырос почти в пять раз – с 200 заболевших на 17 января до 957 – на 26 января.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-mogut-vvesti-dopolnitelnye-ogranicheniya-iz-za-omikrona_145989.html