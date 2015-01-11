Итоги акции «Елки в дело-2022»

25 января в Озерске завершилась акция по утилизации новогодних елок. В этом году на девяти пунктах было собрано 195 деревьев: елей, пихт и сосен, почти на 50 штук больше, чем в 2021 году.

Первая партия уже прошла этап измельчения и превратилась в витаминную «вкусняшку» для животных ДЭБЦ, часть материала будет использована и как мульча, и как подстилка в клетках.

Организаторы акции волонтерский отряд «Помогаторы» лицея №23 (руководитель Гаврилова Катерина) от всей души благодарят каждого жителя, кто принес елочку на пункт сбора новогодних елей.

"В результате множество елок, которые подарили нам ощущение праздника, не осталась лежать на свалке, теперь они пригодятся животным в ДЭБЦ и реально включатся в круговорот веществ в природе," - говорят организаторы акции.

Акция состоялась при участии многих партнеров, все работали от души и на волонтерских началах.

Добрынин Николай Георгиевич – измельчил елки на специализированной технике.

ФГУП «ПО «Маяк» предоставил строительные поддоны для монтажа пунктов и экстренно помог с вывозом последней партии елочек (особая благодарность Гришиной Светлане и водителю «КАМАЗа», который, ювелирно управляя огромной машиной, смог пробраться к пунктам сбора).

ООО «Уралрегионстрой» бережно и терпеливо помогал устанавливать пункты, увозить ели, а потом демонтировать площадки.

Отдел охраны окружающей среды администрации оказал помощь в согласовании мест размещения пунктов сбора и поддерживал волонтёров на всех этапах акции.

УКС ТВ рассказал о проекте в своих новостях.

СЮТ и ММПКХ –разрешили обустроить площадки на своих территориях.

ДЭБЦ – стали площадкой для переработки елок, а кролики и кенгуренок Плутоша – самой главной мотивацией для всех нас.

Большое спасибо каждому юному волонтеру отряда «Помогаторы» за дружную работу! Старшеклассникам Льву Леонтьеву, Никите Валееву, Льву Постникову, Савелию Баланцову и волонтерам Гаврилову Александру, Андрею Крашенинникову, Вильдановой Елене Валентиновне – за монтаж пунктов сбора. Анне Гордиенко за съемку видеосюжета.

Веронике Фазлитдиновой, Гаврилову Степану, Карине Ишбулатовой, Федотову Луке, Марку Вильданову, Насте Яковлевой, Насте Нехаевой – за оперативный мониторинг наполняемости пунктов.

Козлову Савве, Пакову Роме, Гаврилову Степе, Саше Медведевой, Мише Бруннер за помощь в погрузке елок.

Раменскому Тихону, Гаврилову Степану и Андрею Крашенинникову – за помощь в измельчении елок.

Информация и фото отдела охраны окружающей среды администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49750/