В Озерске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г. Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда в город задержан ранее судимый местный житель, 1982 года рождения, по подозрению в хранении наркотического средства.

Полицейскими обнаружен сверток, проведенной экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством «героин» в значительном размере.

Позднее задержанный пояснил, что приобрел наркотическое средство бесконтактным способом в сети Интернет через тайники-закладки и хранил его для личного употребления.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящий момент в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.