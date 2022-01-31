Информация от Налоговой инспекции.

Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 100-ФЗ) в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов можно получить в упрощённом порядке.

Так, по итогам года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, налоговые органы автоматически проведут проверку всех условий и при наличии возможности получения вычета сформирует в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление для подписания.

Представление дополнительно декларации 3-НДФЛ и каких-либо подтверждающих документов в таком случае не требуется.

Данные порядок с учетом пункта 3 Федерального закона № 100-ФЗ будет применяться с 2022 года и распространяться на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

При этом, для проведения полноценных проверок права на вычет налоговые органы должны располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий год.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации о налогах и сборах срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц (в составе расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) за 2021 год - 01.03.2022.

Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение остатка имущественных налоговых вычетов согласно изменениям будет осуществляться не ранее 01.03.2022.

Кроме того, в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков в отношении возможности получения налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке в начале года сообщается, что согласно положениям статьи 2211 Кодекса налоговый орган размещает в личном кабинете налогоплательщика данные для заполнения заявления или направляет через личный кабинет налогоплательщика сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин в срок - не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, - в отношении сведений, представленных налоговым агентом или банком до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Указанное ограничение также связано с необходимостью получения налоговыми органами сведений о доходах физических лиц для предварительного подтверждения права налогоплательщика на вычет.

Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке до указанной даты также осуществляться не будет.