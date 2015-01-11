Штаб по координации проведения мероприятий по профилактике коронавируса информирует

31 января состоялось заседание штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа, на котором прозвучала информация о ситуации c заболеваемостью covid-19 от руководителей медицинских учреждений, управлений администрации округа, руководства ФГУП «ПО «Маяк».

На основании предоставленной информации были приняты следующие решения.

При проведении мероприятий строго соблюдать распоряжения Правительства Челябинской области, а также постановления и методические рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, разрешено допускать участников межмуниципальных соревнований, развлекательных и иных мероприятий на территории Озерского городского округа при наличии у каждого из участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода.

В соответствии с п. 14 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Озерского городского округа:

-осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- обеспечить контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами;

- усилить дезинфекционный режим помещений в течение рабочего дня;

- обеспечить наличие в организациях запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

-применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных мероприятий с использованием сетей общего пользования;

-обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с пп. 4 п. 18 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» рекомендовать гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

До особого распоряжения рекомендовать организациям розничной торговли и общественного транспорта обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) работниками (за исключением работников, не осуществляющих непосредственный контакт с другими работниками организаций или с клиентами) и клиентами.

Решение о формате обучения школьников и студентов Челябинской области планируется принять в среду, 2 февраля. В этот день состоится заседание регионального оперативного штаба по коронавирусу.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49771/