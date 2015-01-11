В Озерске продолжается сезон музыкальных вечеров с участием звездных исполнителей

2 февраля на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 состоялся концерт в рамках программы «Андрей Комаров приглашает» с участием Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и одного из самых ярких виолончелистов нашего времени Александра Рамма. За дирижёрским пультом – дирижёр Государственного академического Большого театра России Айрат Кашаев.

На концерт были приглашены учащиеся, родители, педагоги озерской музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств. В программе вечера прозвучал концерт для виолончели с оркестром А. Дворжака и симфония №2 С. Рахманинова.

Музыкальные вечера проводятся по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя, почетного гражданина Челябинской области, мецената Андрея Комарова. Именно благодаря ему у жителей города есть возможность ознакомиться с творчеством музыкантов и коллективов мирового уровня.

Андрей Комаров, предприниматель, меценат, председатель Попечительского Совета Челябинского государственного театра оперы и балета:

– Идея музыкальных вечеров в Озерске родилась достаточно давно и была основана на том, что надо возрождать музыкальную культуру. Рад, что нам удалось ее воплотить, и концерты классической музыки в исполнении известных коллективов и солистов становятся традицией. Мы будем продолжать ее, и в ближайшее время зрители смогут увидеть здесь еще много российских исполнителей. Я бы хотел, чтобы жители Озерска, особенно дети, которые занимаются музыкой, имели возможность прикоснуться к этому искусству.

Напомним, музыкальный сезон в октябре 2021 года открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов, который исполнил концертную программу на новом рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым.

Справочно:

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» – одно из направлений благотворительной деятельности уроженца Озерска, мецената Андрея Комарова. За последние годы по его инициативе и при финансовой поддержке в Челябинске и Озерске состоялись концерты пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева, Челябинского симфонического оркестра под руководством дирижера Адика Абдурахманова, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», спектакли народного артиста России Константина Райкина, а также выступления музыкантов с мировыми именами – Николая Луганского, Бориса Андрианова, Николая Сивчука и Елены Ревич.

Александр Рамм – лауреат конкурса Чайковского, солист Московской Филармонии, один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения. Победитель многих российских и зарубежных музыкальных конкурсов, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса. Первый представитель России, ставший лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013).

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России. Айрат Кашаев – лауреат международных конкурсов, дирижер Государственного академического Большого театра России. В качестве приглашенного дирижёра работает с ведущими симфоническими оркестрами России.

Пресс-служба Группы компаний Римера.

Фото пресс-службы Андрея Комарова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49803/