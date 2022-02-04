2022-02-07YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Конкурс «Студент года» вновь определил лучших Состоялось подведение итогов ежегодного конкурса ОТИ НИЯУ МИФИ. Второй год оно проходит в режиме видео конференции. Лучших студентов по традиции поздравляет генеральный директор градообразующего предприятия. От имени главы округа студентов поздравил исполняющий обязанности Олег Ланге.

Открыл торжественное мероприятия директор Озерского технологического института НИЯУ МИФИ Иван Иванов. Он отметил, что второй год мероприятие проводится в онлайн формате. Однако благодаря этому формату совершенствуются информационные технологии и навыки:

– Я рад поздравить наших лучших студентов, проявивших себя в прошедшем году не только в учёбе, но и во многих других сферах. Мы всегда помним о том, что наш институт создавался для подготовки кадров для орденоносного предприятия производственного объединения «Маяк», с которым мы рука об руку идём уже 70 лет. Все эти годы мы с честью несём флаг НИЯУ МИФИ, готовим специалистов для нашего базового предприятия и для города, за которых нам никогда не было стыдно.

Далее с приветственным словом к молодёжи обратился почётный гость церемонии награждения «Студент года-2021» генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев:

– Сегодня на церемонии присутствуют представители работодателя - градообразующего предприятия, которое является главным потребителем кадров, подготовленных институтом. Все, кто заинтересован в том, чтобы и город расцветал, наполнялся молодыми, интересными, духовно одарёнными людьми. Сегодня волнительный день, который подводит итоги большого марафона, в ходе которого определились самые лучшие. Мероприятие очень важное, и здесь побеждают как участники, так и «Маяк».

Также всех участников награждения поздравил исполняющий обязанности главы округа Олег Ланге:

– Сегодня праздник прежде всего для участников. Ребята пережили и волнение, и творческий азарт, и вдохновение и наконец чувство успеха. Все участники уже являются победителями, поскольку они доказали, что способны достигать цели и быть лучшими. Очень радует то, что все участники не только отличные студенты. Помимо учёбы они являются активными участниками общественной жизни и института, и города. Позвольте поблагодарить вас за активную жизненную позицию, за горячие сердца и добрые дела. Успехов вам, ребята!

Иван Иванов отметил, что город всегда очень активно участвует в жизни учебного заведения, и институт это ценит, надеется на дельнейшее плодотворное сотрудничество в интересах города, «Маяка» и всего региона.

Организаторы праздника назвали торжественную церемонию юбилейной, поскольку она проходит уже в пятый раз. Кроме того, она проходит в канун юбилея Озерского технологического института, которому в этом году исполняется 70 лет и 80 лет научно-исследовательскому ядерному университету МИФИ. Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ являются частью замечательного высшего учебного заведения с уникальной историей.

На протяжении нескольких лет студенты ВУЗа открывают в себе новые таланты, ставят перед собой цели, развиваются в разных направлениях и сферах деятельности, раскрывают свой потенциал, достигают значительных успехов в творческой, спортивной и волонтёрской деятельности. Число лучших студентов растёт с каждым годом.

Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом – из всех заявок в пяти номинациях, путём закрытого отбора определялись по три претендента. На финальном отборе экспертный совет определил по одному финалисту в каждой номинации.

Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия приняли участие в представлении победителей конкурса в пяти номинациях:

«Интеллект года»

– Николай Елисеев

«Общественник года»

– Арина Слукинова

«Волонтёр года»

– Антон Кудряшов

«Талант года » – Анжелика Моисеева

«Спортсмен года» – Игорь Денисенко.

Победители конкурса были награждены кубками «Звезда ОТИ – 2021», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными призами. Участники, не вошедшие в финальный отбор, были награждены сертификатами. В завершении церемонии организаторы отметили участие в проведении мероприятия исполняющего обязанности председателя студенческого профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ Ксению Колесникову, руководителя волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ Ивана Мирошкина.





Информация предоставлена: Открыл торжественное мероприятия директор Озерского технологического института НИЯУ МИФИОн отметил, чтовторой год мероприятие проводится в онлайн формате. Однако благодаря этому формату совершенствуются информационные технологии и навыки:Далее с приветственным словом к молодёжи обратился почётный гость церемонии награждения «Студент года-2021» генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат законодательного Собрания Челябинской областиТакже всех участников награждения поздравил исполняющий обязанности главы округаотметил, что город всегда очень активно участвует в жизни учебного заведения, и институт это ценит, надеется на дельнейшее плодотворное сотрудничество в интересах города, «Маяка» и всего региона.Организаторы праздника назвали торжественную церемонию юбилейной, поскольку она проходит уже в пятый раз. Кроме того, она проходит в канун юбилея Озерского технологического института, которому в этом году исполняется 70 лет и 80 лет научно-исследовательскому ядерному университету МИФИ. Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ являются частью замечательного высшего учебного заведения с уникальной историей.На протяжении нескольких лет студенты ВУЗа открывают в себе новые таланты, ставят перед собой цели, развиваются в разных направлениях и сферах деятельности, раскрывают свой потенциал, достигают значительных успехов в творческой, спортивной и волонтёрской деятельности. Число лучших студентов растёт с каждым годом.Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом – из всех заявок в пяти номинациях, путём закрытого отбора определялись по три претендента. На финальном отборе экспертный совет определил по одному финалисту в каждой номинации.Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия приняли участие в представлении победителей конкурса в пяти номинациях:» –Победители конкурса были награждены кубками «Звезда ОТИ – 2021», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными призами. Участники, не вошедшие в финальный отбор, были награждены сертификатами. В завершении церемонии организаторы отметили участие в проведении мероприятия исполняющего обязанности председателя студенческого профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ, руководителя волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-02-07YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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