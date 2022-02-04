Конкурс «Студент года» вновь определил лучших

Открыл торжественное мероприятия директор Озерского технологического института НИЯУ МИФИ Иван Иванов. Он отметил, что второй год мероприятие проводится в онлайн формате. Однако благодаря этому формату совершенствуются информационные технологии и навыки:
– Я рад поздравить наших лучших студентов, проявивших себя в прошедшем году не только в учёбе, но и во многих других сферах. Мы всегда помним о том, что наш институт создавался для подготовки кадров для орденоносного предприятия производственного объединения «Маяк», с которым мы рука об руку идём уже 70 лет. Все эти годы мы с честью несём флаг НИЯУ МИФИ, готовим специалистов для нашего базового предприятия и для города, за которых нам никогда не было стыдно.
Далее с приветственным словом к молодёжи обратился почётный гость церемонии награждения «Студент года-2021» генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев:
– Сегодня на церемонии присутствуют представители работодателя - градообразующего предприятия, которое является главным потребителем кадров, подготовленных институтом. Все, кто заинтересован в том, чтобы и город расцветал, наполнялся молодыми, интересными, духовно одарёнными людьми. Сегодня волнительный день, который подводит итоги большого марафона, в ходе которого определились самые лучшие. Мероприятие очень важное, и здесь побеждают как участники, так и «Маяк».
Также всех участников награждения поздравил исполняющий обязанности главы округа Олег Ланге:
– Сегодня праздник прежде всего для участников. Ребята пережили и волнение, и творческий азарт, и вдохновение и наконец чувство успеха. Все участники уже являются победителями, поскольку они доказали, что способны достигать цели и быть лучшими. Очень радует то, что все участники не только отличные студенты. Помимо учёбы они являются активными участниками общественной жизни и института, и города. Позвольте поблагодарить вас за активную жизненную позицию, за горячие сердца и добрые дела. Успехов вам, ребята!
Иван Иванов отметил, что город всегда очень активно участвует в жизни учебного заведения, и институт это ценит, надеется на дельнейшее плодотворное сотрудничество в интересах города, «Маяка» и всего региона.
Организаторы праздника назвали торжественную церемонию юбилейной, поскольку она проходит уже в пятый раз. Кроме того, она проходит в канун юбилея Озерского технологического института, которому в этом году исполняется 70 лет и 80 лет научно-исследовательскому ядерному университету МИФИ. Студенты ОТИ НИЯУ МИФИ являются частью замечательного высшего учебного заведения с уникальной историей.
На протяжении нескольких лет студенты ВУЗа открывают в себе новые таланты, ставят перед собой цели, развиваются в разных направлениях и сферах деятельности, раскрывают свой потенциал, достигают значительных успехов в творческой, спортивной и волонтёрской деятельности. Число лучших студентов растёт с каждым годом.
Конкурсный отбор проходил в два этапа. На первом – из всех заявок в пяти номинациях, путём закрытого отбора определялись по три претендента. На финальном отборе экспертный совет определил по одному финалисту в каждой номинации.
Руководители муниципалитета и градообразующего предприятия приняли участие в представлении победителей конкурса в пяти номинациях:
«Интеллект года»
– Николай Елисеев
«Общественник года»
– Арина Слукинова
«Волонтёр года»
– Антон Кудряшов
«Талант года» – Анжелика Моисеева
«Спортсмен года» – Игорь Денисенко.
Победители конкурса были награждены кубками «Звезда ОТИ – 2021», дипломами и памятными подарками. Номинанты – грамотами и поощрительными призами. Участники, не вошедшие в финальный отбор, были награждены сертификатами. В завершении церемонии организаторы отметили участие в проведении мероприятия исполняющего обязанности председателя студенческого профсоюза ОТИ НИЯУ МИФИ Ксению Колесникову, руководителя волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ Ивана Мирошкина.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа