В ближайшую неделю на Землю обрушатся 4 магнитные бури

Астрофизики предупредили об увеличении солнечной активности – уже в ближайшие дни это может привести к серии магнитных бурь.

Возмущения магнитного поля Земли стали регистрировать после новогодних каникул. С некоторыми перерывами они продолжаются вплоть до сегодняшнего дня. Январь 2022 года уже стал одним из наиболее насыщенных геомагнитными событиями месяцев за последние несколько лет. Так, если в декабре 2021 года был всего лишь один день с магнитными бурями, то в январе их регистрировали более шести раз.

В феврале ближайшая буря ожидается 10 числа. За ней последуют еще три – 11, 13 и 14. Все эти бури не превысят показателя G1, что соответствует слабому уровню. Дальнейшие возмущения магнитосферы возможны 18 и 25 февраля, а следующие – 3 и 5 марта.

Отметим, метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями в эти дни следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

https://dostup1.ru/society/V-blizhayshuyu-nedelyu-na-Zemlyu-obrushatsya-4-magnitnyh-buri_146321.html