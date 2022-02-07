«Добровольцы творчества» Озерского городского округа выиграли грант губернатора Челябинской области

В конце 2021 года в регионе проходил конкурсный отбор проектов на соискание гранта Губернатора Челябинской области. Проект жителя Озерска Игоря Ковалева «Медиа школа "Добровольцы Творчества» стал победителем.

С февраля, в рамках программы, молодые жители нашего города в возрасте от 14 до 35 лет, смогут посетить серию творческих встреч с профессиональными спикерами региональных медиа холдингов и ярких представителей добровольчества нашей области. Лектории будут проходить в малом зале Дворца Культуры “Маяк”.

19 Февраля. "Открытие медиа школы".

Творческая встреча: «Создание видео контента (телепроекта, концепции, продвижения) для телевидения и социальных сетей».

Лектор: Павел Михайлов – телеведущий, заместитель генерального директора медиахолдинга «Первый областной», город Челябинск.

20 Марта. Творческая встреча: "Принципы работы медиа холдинга. Работа тележурналиста".

- Основы работы телевизионного журналиста

- Как работает редакция ТВ новостей.

- Новости на ТВ и на ЮТУБ - в чем разница и конкурентные преимущества.

- Из чего состоит новостной сюжет и как создать его самому.

- Практический урок по записи интервью, стендапов и урок по речи.

Лектор: Светлана Лаптева – телеведущая, шеф-редактор телекомпании “Первоуральск”.

03 Апреля. Творческая встреча: “Основы добровольчества. Как реализовать себя в волонтерстве и молодежной политике”.

Лектор: Валерия Лягаева - "Молодёжный ресурсный центр", главный специалист отдела "Центр поддержки добровольчества", город Челябинск.

10 Апреля. Творческая встреча: “Медиа волонтёрство: от хобби к работе мечты”.

Поговорим о возможностях для медиа волонтёров Южного Урала, основных навыках работы с медиа и масштабировании своего профессионализма.

Лектор: Александр Анисимов - председатель Общественной молодёжной палаты при Законодательном Собрании Челябинской области, Федеральный digital-эксперт.

Также в ходе реализации проекта для всех желающих будут организованы практические занятия, на которых молодые люди, смогут на практике попробовать себя в направлениях: тележурналистики, фото и видео съемки, обработки и монтажа видеороликов, работы с телесуфлером, записи и обработки аудио дикторского текста, графического дизайна.

По завершению проекта лучшие выпускники получат сертификаты и смогут сотрудничать с “Культурно-досуговым центром” в статусе медиа волонтеров.

Приглашаем вас вступать в группу медиа школы Вконтакте: https://vk.com/ozmedia74.

Там будет публиковаться основная информация о реализации гранта и деятельности школы, видео и фото проекты участников.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49840/