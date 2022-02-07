«Лыжня России» в Озерском городском округе перенесена с 12 на 19 февраля

«Лыжня России» – ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе.

Для удобства участников гонка проводится отдельно по районам и городам каждого региона страны. Традиционно «Лыжня России» проводится во вторую субботу февраля: в 2022 году старт был запланирован на 12 февраля. В настоящее время дата проведения мероприятия перенесена на 19 февраля.

Информация Управления по физической культуре и спорту администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49845/