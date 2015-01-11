С 14 по 20 февраля в Озерском театре кукол «Золотой петушок» пройдёт творческая лаборатория Театра Наций и программы «Территория Культуры Росатома».

- По нашему опыту проведения Фестиваля театров малых городов России и «Театр Наций FEST», а он за годы работы Театра Наций накопился немалый, я могу сказать, что в региональных театрах аккумулируется большая творческая энергия.

Особенно в городах присутствия компании «Росатом», которые образуют особое социальное сообщество. Здесь рождаются и крепнут яркие актёрские и режиссёрские таланты, появляются новые идеи и художественные решения. Они нуждаются лишь в правильном импульсе, который позволит им полнее раскрыться, и дать этот импульс — одна из наших важных задач, — говорит народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Предварительная запись на мероприятия по телефону: 7-53-48.

Информация Озерского театра кукол «Золотой петушок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49873/