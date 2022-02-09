В Озерске продолжается дистанционное обучение

По решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа и согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 10.02.2022, общеобразовательные учреждения, вузы (1-2 курсы) учреждения среднего профессионального образования (1-2 курсы), учреждения дополнительного образования и спортивные секции остаются на дистанционном обучении до 20.02.2022 (включительно).

Также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

Эти меры по-прежнему необходимы для предотвращения роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ на территории Озерского городского округа.

По данным Управления образования, учебный процесс в этот период организован с использованием дистанционных технологий, согласно порядкам, определенным каждой образовательной организацией самостоятельно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49884/